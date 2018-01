Simon Holliday & his Rhythm

× Erweitern Thomas "Fats" Waller Thomas "Fats" Waller

Stadt und Kunstkreis Lauda-Königshofen starten im neuen Jahr die Reihe "Jazz in der Aula" mit einer Hommage an den legendären Pianisten, Sänger und Entertainer Thomas "Fats" Waller. Simon Holliday hörte Waller im Alter von fünf Jahren - und dieses Erlebnis hat ihn bis heute nicht losgelassen. Simon hat für dieses Konzert Musiker zusammengebracht, die sich nicht nur kennen und verstehen, sondern - viel wichtiger - auch die Musik des einzigartigen Thomas Wright Waller.

Es sind dies: Bandleader Simon Holliday (Piano und Gesang), Andy Lawrenze (Trompete), Matthias Seufert (Klarinette und Saxophon), Jürgen Kulus (Gitarre und Banjo) und Bernard Flegar (Schlagzeug)

Nachahmen kann man "Fats" Waller nicht; er ist einzigartig, sagt Holliday, um dann am Piano sein Können blitzen zu lassen. "Seine" Musiker treten immer wieder mit exquisiten Soli hervor. Thomas Wright Waller, wegen seiner Statur als "Fats" bekannt, ist wohl wie kein anderer der Überzeugung gefolgt, dass populäre Musik nicht nur mit Virtuosität, sondern auch voller Spaß und Freude gespielt werden sollte. Waller begeisterte die Massen in Amerika, England, Schottland und Skandinavien; er schenkte der Welt mehr als 500 Tonaufnahmen sowie unzählige Filmauftritte und Radiosendungen. Bekannte Kompositionen wie "Ain't Misbehavin' und "Honey Suckle Rose", die Louis Armstrong und andere Größen des Jazz im Repertoire hatten, stammen aus seiner Feder. Er spielte in den Clubs von Harlem und in der Carngie Hall und gilt noch immer als der größte Pianist in der Geschichte des Jazz und war der berühmteste Entertainer des amerikanischen Swing - und das in der schwersten Wirtschaftskrise Amerikas in den 30er Jahren.

Simon Holliday wurde 1964 in England geboren. Nach klassischer Ausbildung ist er mit 17 Jahren Profi-Musiker geworden, und seitdem ein fester Bestandteil der internationalen Musikszene. Durch seine Auftritte mit vielen großen Stars der Jazz-, Pop- und Blues-Szene ist er in fast jeder Stilrichtung zu Hause.

Vorverkauf: In Lauda Buchhandlung Moritz und Lux, in Tauberbischofsheim Buchhandlung Schwarz auf Weiß, in Bad Mergentheim Kultur- und Verkehrsamt.