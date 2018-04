Rock Queen Tina Turner beendete 2009 ihre Live-Karriere und ging das letzte Mal auf Live-Tournee, der großartige Abschluss einer außergewöhnlichen Erfolgsstory. Ein halbes Jahrhundert Rock-Geschichte mit Höhen und Tiefen, mit Aufstieg, Fall und einem der eindrucksvollsten Comebacks aller Zeiten. Mit über 180 Millionen verkauften Tonträgern und unzähligen Nummer 1 Hits und Chartplatzierungen wie „Simply The Best“, „Private Dancer“ oder „ We Don’t Need Another Hero“ wurde Tina Turner weltweit berühmt.Ihr legendäres Konzert im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro erlebten 188.000 Zuschauer live, und gab einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Tina Turner Fans können sich im Frühjahr 2018 wieder auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte dieser Powerfrau begeben und deren größte Hits mit „SIMPLY THE BEST – Das Musical“ live erleben.„SIMPLY THE BEST – Das Musical“ ist eine weitere Musical-Biographie aus der Erfolgsschmiede von Produzent Bernhard Kurz und bringt den einzigartigen Sound der „Queen of Rock“ noch einmal live auf die Bühne. Bernhard Kurz ist seit mehr als 20 Jahren eine wahre Größe im Showgeschäft. Musik und Entertainment sind seine große Leidenschaft. Mit der Erfogsshow „Stars in Concert“ ist er im Laufe der Jahre zu einem anerkannten Experten in Sachen Tribute-Shows geworden. Seit 1997 produziert er die Las Vegas-Live-Show, die mit mehr als 6.000 Vorstellungen alleine im Berliner Estrel Festival Center und über vier Millionen Zuschauern zu den erfolgreichsten Produktionen in Europa zählt.Die Tina Turner Story „SIMPLY THE BEST – Das Musical“ schildert in beeindruckenden Szenen das bewegte Leben der Rock-Ikone: Von den Anfangserfolgen mit den Hits „Proud Mary“ und „Notbush City Limits“, der harten Zeit mit einem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann, dem Scheitern einer großen Liebe und schließlich nach der Trennung, Tinas Neuanfang und raketenartigen Aufstieg in den 80ern bis hin zur James Bond Filmmusik „The Golden Eye“ Mitte der 90er. Ihre Lebensgeschichte ist zusammen mit den großartigen und für immer unvergessenen Hits Stoff genug für ein bewegendes Musicalerlebnis!