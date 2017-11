Philipp Werner (Bass Am Sonntag) Alexander Maier (Moodmusic Records) Clochard (La Nuit Du Clochard / Stuttgart)

Holy​ ​Sounds​ ​for​ ​sacred​ ​Dancers!​ ​Bei​ ​wem​ ​die​ ​Bescherung​ ​an​ ​diesem​ ​Heiligabend​ ​etwas​ ​mager ausfiel,​ ​für​ ​den​ ​gibt​ ​es​ ​im​ ​Climax​ ​ein​ ​besonders​ ​fetten​ ​Braten​ ​bzw.​ ​wahlweise​ ​Falafel:​ ​Pünktlich zu​ ​den​ ​besinnlichen​ ​Tagen​ ​kehrt​ ​das​ ​Stuttgarter​ ​Urgestein​ ​der​ ​elektronischen​ ​Musik​ ​Alexander Maier​ ​mit​ ​seinem​ ​eigenen​ ​Abend​ ​zurück.​ ​Das Konzept von „Sincere“ steht hierbei für emotionalen und ehrlichen Sound – keine Genregrenzen, aber auch kein Ü30-Mash-up-Sound. Damit diese Kriterien auch bei dieser Holy Night garantiert sind, setzt Alex gemäß dem Motto „Feier die Nacht mit Freunden“ auf seinen Lieblings-Grantler Philipp Werner, mit dem er seit diesem Jahr auch gerne mal als WernerMaier auflegt. Damit es so richtig rund, familiär und besinnlich wird, darf die gute Seele des Climax’ aka Flo aka Clochard ebenfalls nicht fehlen. Alex, Philipp, Flo und das Climax-Team wish you a merry christmas!