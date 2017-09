Sindelfinger Musiknacht

Die Musiknacht kommt nach Sindelfingen: In 19 Locations sorgen Livebands und DJs für jede Menge Musik und Feier-Stimmung. Wer mit dabei sein will, kann sich bereits jetzt sein Eintrittsarmband sichern. Der Vorverkauf hat begonnen. Und es gilt: Einmal bezahlen – überall dabei sein!

Um 19 Uhr geht es los mit dem Musiknacht-Live-Opening auf der Bühne am Wettbachplatz. Ab 20 Uhr ist Einlass in den Gastronomien und ab 21 Uhr verwandelt sich die gesamte Innenstadt in eine große Partymeile. Die Nachtschwärmer bekommen ein abwechslungsreiches Programm für jedes Alter geboten, sie können sich auf viele Stunden Tanzen und Feiern in tollen Locations freuen. Die Organisatoren von X-Events haben Bands und Künstler aus verschiedenen Stil-Himmelsrichtungen verpflichtet, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein wird.

Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für 10 Euro bei allen teilnehmenden Gastronomien sowie bei der SZBZ, im Ticket-Center im Breuningerland, im Fitness-Express Sindelfingen, in den Sehne-Bäckereien im Breuningerland, bei Sehne Backwaren in der Bachstraße, im REWE in der Leonberger Straße und in der Planiestraße. In Böblingen bekommt man die Eintrittsarmbänder in der Bäckerei Sehne am Bahnhof, bei Sehne Backwaren im real-Markt, sowie in den Fitness-Express-Clubs Böblingen, Vaihingen und Renningen. Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 13 Euro an den Abendkassen der Gastronomien erwerben – sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen sind.

Die Locations

Bei der Musiknacht-Premiere sind 19 Kneipen, Bistros, Cafés, Bars und Restaurants mit an Bord:

1. Sindelfinger Kaffeehaus, 3 Mohren Restaurant, Aura Lounge Café Bar, Barena, City Treff Cafe Lounge Bar, Bellini Cocktailbar, Corners, Funzel Altstadtlokal, Ireland`s Own Irish Pub, Leuchtturm, Marktstüble, Planie Bistro, die Wirtshäuser zum Erdinger, zom Besawirt, `s Café, Piccolo Bar, Souvlaking Greek Grill, Kömödle