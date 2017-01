Sinfonia Varsovia

Faszination Klassik - 8. Abend

Paul Mayer, Dirigent

Arthur und Lucas Jussen, Klavier

Milhaud: "Le boeuf sur le toit" op. 58

Mozart: Konzert für zwei Klaviere und Orchester Es-Dur KV 365

Dvorák: Tschechische Suite D-Dur op. 39

Zusammen gerade einmal ungefähr so viele Jahre zählend wie der Dirigent Paul Meyer, sind die Brüder Arthur und Lucas Jussen ein etwas atypisches geschwisterliches Klavierduo: nämlich eigentlich keines - so zumindest ihr einmütiges Selbstverständnis. Allerdings fällt dies etwas schwer zu glauben, denn ihr Spiel offenbart doch eine große Vertrautheit - auch und gerade mit der unterschiedlichen Sichtweise, dem unterschiedlichen Puls des jeweils Anderen. Die beiden in ihrer niederländischen Heimat außerordentlich populären Pianisten werden sich im weit gespannten Programm zwischen Milhauds "Ochse auf dem Dach" und der Tschechischen Suite von Dvorák mit Sicherheit gut behaupten.