Sinfonisches Orchester Klangattacke

Die „Klangattacke“ ist ein Sinfonieorchester, das 2015 gegründet wurde und in Heilbronn probt und auftritt. Aufgrund persönlicher Beziehungen zu Schwäbisch Hall (einige Mitspieler spielen auch im Haller Sinfonieorchester mit, einige Musiker spielen im Orchester der Geislinger Sommerakademie mit) möchten wir unser aktuelles Programm auch in Schwäbisch Hall aufführen. Nähre Infos zu unserem Orchester: www.klangattacke.de

Programm:

Joseph Hayden: Die Vorstellung des Chaos (aus: Die Schöpfung)

Johannes Brahms: Klavierkonzert Nr. 1, d-moll, op. 15

Franz Schubert: Sinfonie Nr. 7, h-moll, "Unvollendete"

Solist: Sven Bauer (Schwäbisch Hall)

Der deutsche Pianist Sven Bauer, der gegenwärtig in der renommierten Meisterklasse von Prof. Lev Natochenny studiert, wurde 1989 in Schwäbisch Hall geboren und erhielt bereits vielfach Preise bei internationalen Wettbewerben. Er gewann u.a. den Grand Prix des International Competition Festival „Music without limits“ in Druskininkai, Litauen, den ersten Preis des Concours International de Piano in Montrond les Bains, Frankreich, und den ersten Preis des Internationalen Klassikpreises der Stadt Sulzbach/Saar (Dr. Richard Bellon Wettbewerb). Zu seinen jüngsten Erfolgen zählen u. a. erste Preise des Alexandre Scriabine Concours International de Piano in Paris und des Concorso Pianistico Internazionale „Città di San Donà di Piave“ und der Grand Prix bei der International Music Competition ”Melos” in Rom.

Seine rege Konzerttätigkeit führt den jungen Pianisten in weltbekannte Konzerthäuser wie z. B. die Alte Oper Frankfurt, den Wiener Musikverein, die Royal Albert Hall London und die Carnegie Hall New York, sowie an außergewöhnliche Orte, u. a. in die Produktionshalle eines schweizer Metallbau-Unternehmens und in das Akropolis Museum Athen.

Auch als Kammermusiker ist Sven Bauer aktiv: 2010 gewann er den Kammermusikwettbewerb der Polytechnischen Gesellschaft e.V. sowie den Bad Homburger Förderpreis für Kammermusik. Im darauf folgenden Jahr debütierte er im Rahmen der Sendung „Hörprobe“ auf Deutschlandradio Kultur. Als Kammermusikpartner spielt Sven Bauer u. a. mit Jouko Harjanne, Allen Vizzutti, Enrique Crespo, Fabrice Millischer und Joseph Alessi.

Wichtige musikalische Impulse erhält der junge Pianist durch Meisterkurse und Begegnungen mit Künstlerpersönlichkeiten wie Lev Natochenny, Igor Lazko, Andrzej Jasinski, Oxana Yablonskaya, Karl-Heinz Kämmerling, Robert Levin und Dimitri Bashkirov.

Im Herbst 2005 wurde Sven Bauer Jungstudent an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main, seit 2015 befindet er sich im Aufbaustudiengang Konzertexamen.

Dirigent: Robert Weis-Banaszczyk

Der junge Kontrabassist und Dirigent Robert Weis-Banaszczyk (*1992 in Heilbronn, aufgewachsen in Danzig) studiert seit 2011 Schulmusik, zunächst an der Musikhochschule Stuttgart, wo er u.a. sein Hauptfach Kontrabass (Klassik) bei Prof. Mini Schulz mit der Bestnote abschloss. Seit 2015 setzt er dieses Studium an der Musikhochschule Mannheim mit dem Schwerpunkt Musikpädagogik (Prof. Martina Benz) und dem Leistungsfach Dirigieren fort. Er ist Dirigierschüler von Pavel Baleff, dem Chefdirigenten der Philharmonie Baden-Baden, und erhält Unterricht in Chorleitung und -akustik bei Prof. Harald Jers. Als Kontrabassist ist er in vielen Bereichen tätig: Seit einigen Jahren ist er festes Mitglied des Heilbronner Sinfonie Orchesters, zudem hilft er regelmäßig in Orchestern wie der Philharmonie Baden-Baden, der Kammerphilharmonie Mannheim oder der Sinfonietta Tübingen aus, seit 2012 ist er Kontrabassist im Bodensee-Kammerorchester. Außerdem engagiert er sich viel im Jugendbereich, ist Mitglied der Jungen Orchester Akademie der Region Franken und unterrichtet seit einigen Jahren an der Musikschule Unterer Neckar Kontrabass und im Bereich Ensemblearbeit. Im Bereich der sinfonischen Blasmusik ist er in Süddeutschland hochgefragt als Kontrabassist und Dozent, u.a. bei der Bläserphilharmonie Heilbronn, dem Sinfonischen Jugendblasorchester Karlsruhe und der Stadtkapelle Kirchheim unter Teck. Er wurde von diesen Orchestern auch für nationale und internationale Wettbewerbe engagiert, bspw. das Deutsche Musikfest oder das internationale Festival Flicorno d’Oro in Riva del Garda. Daneben singt er als Tenor im preisgekrönten Kammerchor der Musikhochschule Mannheim (Leitung: Prof. Harald Jers).Erste Dirigiererfahrungen errang der Abiturient des Robert-Mayer-Gymnasiums in seiner Schulzeit durch die Leitung der Orchester des Mönchsee-Gymnasiums Heilbronn 2009-2010 sowie einzelner Projekte an seiner eigenen Schule. Seit 2009erhielt er viele Jahre lang Dirigierunterricht bei Michael Böttcher, von dem er nachhaltig geprägt wurde. Neben seinem derzeitigen Unterricht bildet er sich durch Hospitationen in Profiorchestern sowie durch Teilnahme an Meisterkursen fort.Robert Weis-Banaszczyk ist seit 2014 sowohl Dirigent des sinfonischen Blasorchesters des TSV Höchstberg, als auch des Kammerorchesters Ludwigsburg an der Auferstehungskirche. Aus einem Auftritt bei der Robert-Bosch-Stiftung und der Baden-Württemberg-Stiftung 2012, die ihn jahrelang als Stipendiaten führten (heute in der Alumniförderung), gründete sich das aus baden-württembergischen Musikstudierenden bestehende EGO Kammerorchester, das er organisiert und leitet. Mit diesem führte er bspw. in Kooperation mit der Hochschule der Medien Stuttgart eine professionelle CD-Aufnahme durch. Seit 2011 ist er bereits Dirigierassisstent beim Orchesterverein Öhringen und übernahm dort viele Orchestereinstudierungen, wie Beethovens Neunte und Bachs Weihnachtsoratorium. 2016 sprang er als Dirigent für den kurzfristig ausgefallenen Komponisten SigmundSchmidt beim Sonderkonzert der Landesgartenschau Öhringen ein und dirigierte dort die Uraufführungen des Komponisten in der Öhringer Stiftskirche. Ende des Jahres 2016 wurde Robert Weis-Banaszczyk zum neuen Dirigenten des Sinfonieorchesters der BASF-Mitarbeiter, dem Collegium Musicum Ludwigshafen, gewählt.Dem Sinfonischen Orchester Klangattacke ist er seit seiner Gründung im Jahr 2015 tief verbunden und führt regelmäßig Projekte mit diesem Orchester durch. In diesem Rahmen kann er auch mit international renommierten Solisten wie Kira Kraftzoff(Rastrelli Cello Quartett) oder dem Boulanger Trio im derzeitigen Projekt zusammenarbeiten.

Robert Weis-Banaszczyk hat unser Orchester in den Projekten Sommer 2015 (Gründungsprojekt) und 2015/16 geleitet. In der Projektphase 2016/2017 werden wir erneut mit ihm zusammenarbeiten.