Singen hilft

Fritz ist zurück! Die Geschwister Herrlich sind wieder komplett. Nach einem bewegten (Künstler-)Leben steht Fritz Herrlich plötzlich wieder in seinem kleinen Heimatdorf Schnürlingen vor der Tür. "Do waret mir platt" gesteht seine Schwester Luise dem versammelten Schnürlinger Gesangsverein. Fritz‘ Schwestern Lene und Luise, dargestellt von Anne-Julia Koller und Birgit Gentner, erzählen in einem inszenierten Liederabend manchmal vergnüglich und manchmal ernst-melancholisch vom Aufstieg und Fall des Fritz Herrlich – dargestellt und begleitet von Paul Schwarz am Klavier.