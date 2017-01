Singer & Songwriter Abend mit Valeria Grizzaffi

Die Singer/Songwriterin Valeria Grizzaffi verarbeitet in ihren Texten alles, was sie bewegt und was sie erlebt.

Mit ihrer Gitarre, klarer Stimme und einem Hauch Melancholie entführt sie das Publikum in eine ruhevolle und ausgeglichene Atmosphäre. - „Ich brauche lediglich Menschen, die Musik hören wollen und dafür bereit sind, mir ihre Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken.“

Das Sommerevent im Café Le Théâtre. Livemusik auf unserer überdachten Terrasse.

