Singer / Songwriter II

Die Headliner „A Tale of Golden Keys“ aus Nürnberg arbeiten seit Jahren akribisch an ihren englischsprachigen Popsongs. Ihre Auftritte bei verschiedenen Festivals in diesem Sommer zeugen davon, dass den drei Musikern eine große Zukunft bevorsteht. Im Vorprogramm spielen die regionalen Acts „Vater & Ton“ Igersheim und Martin Jung aus Igersheim.