Sink Big! Scheitern mit Mehrwert

Angelo Sommerfeld, leicht angeschmuddelter Dilettant und mehrfach gescheiterter Unternehmer im schwarzen Anzug, überschüttet sein Publikum gern mit hochwirksamen Ratschlägen wie „Wer in einer Grube hockt, sollte zuerst mal mit dem Buddeln aufhören!“ Sommerfeld, dargestellt vom preisgekrönten Schauspieler Martin Maria Eschenbach und bekannt aus der BR-Comedy-Web-Serie „positive sinking“ begibt sich in seinem ersten Bühnenprogramm in das Haifischbecken der Psychologie: das Erfolgs-Coaching. Sommerfelds Philosophie: Erfolgreich sein kann jeder. Erfolgreich Scheitern ist die wahre Kunst! In seinem 90minütigen satirischen Lehrgang verrät der nicht nur mit allen, sondern sogar mit fränkischen Wassern gewaschene Supercoach endlich sein persönliches Erfolgsrezept: Scheitern mit Mehrwert.

Schauspieler Martin Maria Eschenbach und Regisseur und Autor Thomas Heinemann, der schon Erwin Pelzig und Luise Kinseher inszenierte, haben mit diesem leicht angeschmuddelten Fanatiker im schwarzen Anzug eine kultverdächtige Karikatur geschaffen. Fans feiern die Kunstfigur Sommerfeld in den sozialen Netzwerken bereits als fränkischen „Monaco Franke 2.0“.

Das ist tiefergelegte Hochkultur.

Profitieren auch Sie von der Schnapsideen-Dichte dieses Satire-Seminars, das Sie getrost als Schulungsmaßnahme verbuchen können.