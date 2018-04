Geld ist geprägte Freiheit, heißt es bei Fjodor Dostojewski. Doch sind Freiheit und Verantwortung zwei Seiten ein und derselben Münze. Zwar ist Freiheit eine Grundvoraussetzung für funktionierende Finanzmärkte, doch muss sie immer mit verantwortungsbewusstem Handeln einhergehen.

Professor Dr. Wolfgang Kuhn, Sprecher des Vorstandes der Südwestbank AG, beleuchtet in seinem Vortrag „Sinn stiften mit Geldanlagen“ die Rolle der Banken in der Gesellschaft, den Trend zur Nachhaltigkeit in der (Finanz-)Wirtschaft und die Möglichkeiten, mit Geld Sinn zu stiften.

In Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsclub e.V. und dem Hospitalhof Stuttgart

Außer Haus!

Hospitalhof, Büchsenstraße 33, Stuttgart

