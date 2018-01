Sinsheimer Figurentheater Tage

Alberta geht die Liebe suchen

Ein poetisches Figurentheaterstück, nach einem Bilderbuch von Isabel Abedi

Mittwoch 7. März um 11 Uhr / Alter: ab 4 Jahren

Blinklichter Theater, St. Leon-Rot

Frühling auf der Blumenwiese. „Was ist Frühling?“, fragt das Mäusemädchen Alberta. „Frühling ist, wenn alles erwacht“, sagt Mama Feldmaus. „Die Mäuse, die Bienen, die Blumen und die Liebe!“ „Was ist die Liebe?“, will Alberta wissen. Und da die Liebe was Besonderes ist, macht sich Alberta auf den Weg sie zu suchen, und findet den allergrößten Schatz….

Ein Kinderstück zu ein einem großen Thema. Wenn wir in der Liebe leben, gestalten wir eine lebenswertere Welt, und die Liebe ist die Quelle zum glücklichen und positiven Menschsein. Doch was ist das eigentlich: die Liebe? Wo begegnet uns die Liebe? Wie fühlt sich Liebe an? Wie verschenke ich Liebe weiter? Dem Mäusemädchen Alberta begegnen auf einer abenteuerlichen Reise die unterschiedlichsten Facetten der Liebe.

Gespielt mit herrlichen sympathischen Stofftieren, Schattenfiguren und einer Portion Phantasie.

Rumpelstilzchen

Donnerstag 8. März um 11 Uhr/ Alter: ab 4 Jahren

Theater Anna Rampe, Berlin

Ach! Was gibt es doch für kleine böse Männchen ... aber zum Glück gibt es auch gute Prinzen. Doch leider gibt‘s auch gierige Könige, aber zum Glück auch schlaue Mäuse. Und leider reden Müller oft dummes Zeug, aber nur wenn sie schöne Töchter haben. Und das hat der Müller jetzt davon. Nun sitzt seine Tochter im Verlies und soll Stroh zu Gold spinnen. Da ist guter Rat teuer. Doch zum Glück gibt es kleine böse Männchen. Ja, und zum Glück gibt es Märchen! Sonst hätten wir nie etwas von dieser unglaublichen Geschichten gehört, die vor langer, langer Zeit auf jeden Fall, wahrscheinlich, vielleicht wirklich passiert ist.

Der kleine Vampir

Ein Puppentheater

Freitag 9. März um 11 Uhr / Alter: ab 6 Jahren

Hohenloher Figurentheater

Anton liest gerne Gruselgeschichten - vor allem über blutrünstige Vampire. Von einem Vampir, wie Rüdiger einer ist, hat er allerdings noch nie gehört. Rüdiger erscheint eines Nachts bei ihm und ist ganz anders als die Vampire, die Anton bisher aus seinen Büchern kannte. Zwar ist er etwas seltsam, aber sehr nett. Anton lernt auch Anna kennen, die Schwester von Rüdiger. Zu dritt erleben sie die tollsten Abenteuer, obwohl es nicht gerade selbstverständlich ist, dass sich Menschen mit Vampiren anfreunden.So gibt es auch jede Menge Gefahren: Antons neugierige Mutter, die immer hungrige Vampirtante Dorothee und nicht zuletzt der Friedhofswärter Geiermeier, der Jagd auf Vampire macht...Johanna und Harald Sperlich bringen diesen Kinderbuchklassiker erstmals als Figurentheater auf die Bühne. Gespielt wird mit Maskenschauspiel sowie mit ca. 50 - 60 cm großen Tischmarionetten in einer raffinierten Drehbühne.