× Erweitern Sinsheimer Herbst

Alljährlich am 2. Sonntag im Oktober findet der Sinsheimer Herbst statt. Am Sonntag, den 8. Oktober 2017 lädt das Wirtschaftsforum Sinsheim e.V. mit der Europäischen Vereinigung ambulanter Markthändler bereits zum 21. Mal zu diesem Festgeschehen ein.

Über 85 mobile Händler aus ganz Europa, Weinhändler und Selbstvermarkter der Region und der Sinsheimer Einzelhandel werden ein außergewöhnliches Fest den Gästen bieten. Der Sinsheimer Herbst wird am Sonntag um 11 Uhr durch Oberbürgermeister Jörg Albrecht, Dr. Thorsten Seeker, Vorsitzender des Wirtschaftsforums Sinsheim e.V. und Klaus Gaude, Arbeitskreisvorsitzender Handel des Wirtschaftsforums Sinsheim e.V. vor dem Stadtmuseum offiziell eröffnet. Anschließend lädt der Sinsheimer Einzelhandel mit den Internationalen Markthändlern zum Einkaufsbummel ein und freut sich schon heute auf zahlreiche Gäste.

Gaumenfreuden für Jung und Alt

Auch die kulinarischen Genüsse werden nicht zu kurz kommen, so wird den Herbstmarktbesuchern neben dem traditionellem Zwiebelkuchen und neuem Wein, auch Flammkuchen, verschiedene Pizzabaguettes und andere Gaumenfreuden geboten.

Die 85 Markthändler aus ganz Europa werden die Hauptstraße zur Markt-Meile ausstatten. Vertreten sind unter anderem Markthändler aus Frankreich, Österreich, Südtirol, die z.B. Knoblauch und Gewürze, Wurstwaren, Korbwaren, Textilien und andere Produkte anbieten. Die Produktpalette ist reichhaltig, verlockend und außergewöhnlich.

Verkaufsoffener Sonntag

Der Sinsheimer Einzelhandel wird sich mit besonderen Angeboten speziell zum Sinsheimer Herbst mächtig ins Zeug legen, damit das Einkaufen zum Erlebnis wird. Die Geschäfte haben an diesem Tag von 13 – 18 Uhr für die Besucher geöffnet.

Sinsheimer Autohäuser präsentieren sich ebenfalls an diesem Wochenende wieder auf dem Burgplatz. Diverse Neu-, Jahres und Vorführwagen mit fast allen Modellen sind dort im Herzen der Stadt vertreten. Die Palette reicht vom Kleinwagen bis hin zu Oberklassenmodellen.

Montmartre-Feeling in der Allee

Der Kunstkreis Kraichgau e.V. stellt auf der Kunstmeile in der Allee malerische Exponate in Acryl, ÖL, Kreide und Aquarell aus. Auch plastische Skulpturen finden ihre Plattform. Alle Exponate können käuflich erworben werden.

Auch die Kleinen kommen nicht zu kurz, so stehen wieder Kinderkarussells vor Ort bereit.

Die dritte Jahreszeit zeigt sich in Sinsheim an diesem Sonntag von seiner besten Seite und lockt damit Besucher aus Nah und Fern in die heimelig gestalteten Gassen und Straßen von Sinsheim. Herbstliches Flair der Spitzenklasse!