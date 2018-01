Siobhan Miller ist eine mehrfach ausgezeichnete schottische Sängerin, deren Repertoire aus schottischen Folk-Songs, selbst geschriebenem Material und zeitgenössischen Folk-Covern besteht - so entsteht eine fantastische Mischung aus Folk, Jazz, Acoustic und Singer-Songwriter Musik. Mit ihrer klaren, ausdrucksstarken Stimme und ihren einzigartigen Interpretationen traditioneller Folk Songs versetzt sie Kritikern und Zuschauern gleichermaßen in Jubelstürme. Im Dezember 2011 und 2014 wurde Siobhan bei den MG Alba Scots Trad Awards als "Scots Singer of the Year" ausgezeichnet. Im Februar 2017 erschien Siobhan’s lang erwartetes zweites Solo-Album “Strata”. Siobhan Miller hat in den letzten Jahren zahlreiche Touren in Deutschland und Europa unternommen und mit vielen großen Namen der schottischen und keltischen Musikszene kollaboriert. Zusammen mit Orkney-Fiddlerin Jeana Leslie (Cara) war Siobhan 2013 zuletzt sehr erfolgreich in Deutschland auf Tour. 2014 spielte sie zusammen mit Ewan MacPherson und der Paul McKenna Band beim ersten Highland Blast Festival in zahlreichen deutschen Städten. Zu den Highlights ihrer Karriere zählen mit Sicherheit “Steele the Show”, ein kollaboratives Projekt vieler Musiker zu Ehren des großartigen Davie Steele, und die weltweit ausgestrahlte BBC Scotland’s Hogmanay Live 2011 Show zu Sylvester.

Support: The Hoodie Crows