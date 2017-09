Der junge irische Singer/Songwriter Sion Hill begeisterte bereits als Support von Pete Doherty - jetzt erscheint am 25. August sein Debütalbum "Elephant". Damit geht er dann auch gleich auf seine erste Headliner-Tournee und macht dabei Halt in Würzburg!Mit einem unbeschreiblichen Mix aus Soul, Pop, Oldschool-Rock, Folk und Funk begeistert der junge Musiker aus Mullingar seine Zuhörer und taucht sie in eine Welt voller Blues-Rhythmen und coolem RetroSound ein.