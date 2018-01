Sir Waldo Weathers groovt am 3. März in der Motorworld Manufaktur Metzingen

× Erweitern Foto: Winfried W. Bischoff Sir Waldo Weathers

Die Künstler- und Event-Agentur »Kultur.Live« in Reutlingen steht für Hautnahkonzerte mit hohem Unterhaltungswert in Vintage-Atmosphäre und ansprechendem Ambiente. In der Motorworld Manufaktur Metzingen und in der Vinothek Metzingen werden deshalb im Frühjahr mehrere fantastische Konzerte mit bekannten Künstlern und Newcomern veranstaltet. Die Konzertreihe in der Schmiedehalle des ehemaligen Henning-Areals widmet sich dem Soul, Oldies sowie dem Blues der Fifties und Sixties. Den Anfang macht am 3. März die Saxofon- und Soul-Koryphäe Sir Waldo Weathers, der 15 Jahre die Seele der James Brown Band war. Freunde guter Live-Musik können sich auch auf Waldos Band »Da Knights of Da Pope of Funk« freuen, die ihn an diesem Abend begeleiten wird. tmo

Sir Waldo Weathers Sa. 3. März, 20 Uhr, Motorworld Manufaktur, Metzingen,

Infos & Tickets: 07121/9477742, www.kultur.live