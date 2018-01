× Erweitern Foto: Angelika Beck Sir Waldo Weathers

Als einer der letzten Bandmitglieder der James Brown Band, zaubert er das Feeling dieser Zeit eindrucksvoll auf die Bühne. So ein Show Erlebnis, in dieser einzigartigen Atmosphäre, wer- den Sie wohl so schnell nicht mehr erleben!

Begeben Sie sich mit auf die Zeitreise in die fities and sixties.

Am besten genießen Sie gleich alle drei Konzerte in der vintage Atmosphäre der Metzinger Motorworld Manufaktur.