Sirak & Meduz

Noch mehr Gas geben oder bremsen? Für die ganz harten unter euch gibt es am letzten Samstag des Jahres noch einmal gewohnten Wahnsinn im Programm. Der letzte Tanz des alten Jahres vor dem ersten Tanz des neuen Jahres sozusagen. Eigentlich lebensmüde aber wie sagt man so schön – Nur die Harten kommen in den Garten. SIRAK & MEDUZA begleiten euch mit Hip Hop, RnB & Classics, bevor es morgen heißt – Ciao 2017, Hallo 2018. Wer da liegen bleibt, den kehren wir morgens einfach zur Seite und wecken ihn sobald das Grand Finale losgeht. Puuuuh... aber ein Indianer kennt keinen Schmerz.