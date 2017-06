Sisyphon-Nacht

Die Romy bringt euch mal wieder Hauptstadt-Flair in Bestform in den Kessel: Mit Yetti Meißner, Empro und Foolik sind gleich drei DJs aus dem kultigen Berliner Club „Sisyphos“ bei uns am Start – und haben neben knackig-frischer Elektronik-Kost auch haufenweise Berliner Nightlife-Vibes im Gepäck! Manche versprechen, euch die Sterne vom Himmel zu holen. Ist ja ganz nett – wir holen euch aber lieber ganze Clubs in die City. Also, natürlich nicht komplett mit Location und so. Aber wir bringen euch immer wieder gern das Beste aus der Berliner Club-Szene in die Romy – in hochkonzentrierter Form: Dafür schnappen wir uns die besten DJs des Ladens, die dann bei uns Hauptstadt-Feelings in Reinform aufleben lassen. Diesmal holen wir euch den Club Sisyphos ins House. Über den steht bei Wikipedia geschrieben: „Er wird in einer ehemaligen Fabrik für Hundekuchen betrieben und zählt nach Angaben des Magazins Resident Advisor zu den zehn wichtigsten Clubs Berlins im Bereich der elektronischen Tanzmusik.“ Und damit ihr nicht erst nach Berlin reisen müsst, um in den Genuss des Clubs zu kommen, gibt’s nun eine ganze Nacht lang Sisyphos-Programm in der Romy! Zum Club gehört seit 2013 auch ein Label namens „Sisyphon“, das die Energie der Sisyphos-Nächte per Tonträger in die weite Welt hinausträgt. Und genau diesen energetischen Sound – und noch vieles mehr – gibt’s in dieser Nacht von den drei Sisyphon-Artists Yetti Meißner, Empro und Foolik! Yetti Meißner ist ein waschechtes Berliner DJ-Nachtschatten-Gewächs. Seit sechs Jahren ist sie als Plattenlegerin aktiv, und entwickelte in dieser Zeit ihren ganz persönlichen Style, der impulsiven Techhouse mit Hard- und Deep-Techno verbindet. Nach ersten Gigs gab sie 2012 ihr Debüt im Club Sisyphos – und überzeugte die Menge mit ihrem treibenden Sound so dermaßen, dass sie seitdem fest zum Inventar des Clubs gehört. Als Resident legt sie regelmäßig in der riesigen Hammahalle auf, in der sie bis zu 1000 Leute gepflegt zum Ausrasten bringt. Auch in anderen Clubs wie Kater Holzig, Watergate, Golden Gate und Tresor ist sie hinterm Mischpult anzutreffen. Ihre Sets sind dabei stets so unbändig und pulsierend wie die Stadt Berlin selbst. Empro ist ebenfalls wie Kollegin Meißner seit 2012 Resident im Club Sisyphos. Seinen ersten Hauptstadt-Gig feierte er bereits 2003, seitdem ist er aus dem Berliner Clubleben nicht mehr wegzudenken. Panoramabar, Watergate, Tresor, WMF... Empro hat sie alle gerockt! Doch der Gute macht noch viel mehr als „nur“ Clubs zum Kollektivdurchdrehen zu bringen: Er veröffentlicht regelmäßig groovige Tracks auf Labels wie „BAR25“, „Heinz Music“ und „Upon.You“, außerdem sorgt er auch als Veranstalter für immerwährenden Partynachschub. 2011 hatte er seinen eigenen Technoclub Levee, er veranstaltet verschiedene Partyreihen, hostet einen Floor auf dem Melt! Festival, und ist involviert in Festivals wie SMS, Fusion und Sónar OFF. Soundmäßig geht es bei seinen Tracks und Sets immer schön vorwärts marschierend und dynamisch zu, es darf aberauch mal trippy sein. Er ist berühmt-berüchtigt für seine energetischen, langen Techhouse-Sets – und im Romy wird er zeigen, warum das so ist! Foolik gehört ohne Zweifel zu den gefragtesten DJs in und um Berlin. 2011 stattete er dem Sisyphos zum ersten Mal einen Besuch ab, und war von der Energie komplett überwältigt. Nur ein Jahr später durfte er dort zum ersten Mal sein Können unter Beweis stellen – und das lief so gut, dass er seitdem fest zur Sisyphos-Familie zählt. Der gebürtige Berliner steht für „pushy House“ – also energiegeladener House mit Nachdruck, bei dem ab und zu auch mal die härtere Gangart eingelegt wird. Tja – und genau so mögen wir das in der Romy!