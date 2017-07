Sitar-Konzert: Rohan Dasgupta - Sitar, Pritam Singh - Tabla, Sandip Banerjee - Tabla

Die »klassische indische Sitar«-Reihe beginnt am 6. Oktober mit Rohan Dasgupta. Sein Sitar-Spiel ist durch die indische Volksmusik beeinflusst, integriert aber auch moderne Techniken und ist insgesamt sehr vielgestaltig. Der Sitarist aus Kalkutta lässt sich an diesem Abend von zwei Tablaspielern begleiten - die Sitar improvisiert so vor einer starken rhythmischen Präsenz. Sicher ein faszinierendes Erlebnis!

Mit Pritam Singh und Sandup Banerjee stehen Rohan Dasgupta zwei gleichermaßen erfahrene Tablaspieler für dieses besondere Konzert zur Seite. Zwei weitere Sitar Konzerte folgen am 21. 10 und am 4. 11.