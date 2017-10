Six Feet Under - XMas in Hell Tour 2017

Sie werden erstmalig in Europa ihre Ende Februar veröffentlichte neue Hammerscheibe "TORMENT" Live auf der "XMAS IN HELL" - Tour zum Besten geben und alles in Grund und Boden walzen.

Einzigartig diese Band um Kultfrontmann "CHRIS BARNES" und Live eine der besten in diesem Bereich. Muss man gesehen haben.

Zusätzlich werden die Thrash Metaler aus den Staaten "INCITE" für reichlich Zündstoff auf der Bühne sorgen und mächtig Gas geben.

Die Australier "NUCLEUST" sind mit ihrem Progressiv-Metal wiederum eine sehr positive Abwechslung im Line up der Tour.

"X - TINXION" aus Holland dürfte einigen vielleicht schon ein Begriff sein. Nicht zuletzt durch die energiegeladene Fronfrau Monica Janssen die mit Ihrer Präsenz auch den letzten Headbanger zum Kochen bringt. Wirklich geiler Thrash Metal im wahrsten Sinne.

Dann kommt noch ein Schuss Melodic - Death Metal von "INFERNAL TENEBRA" aus Kroatien hinzu und schon ist die Sache rund.