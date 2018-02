× Erweitern Sixx Paxx

Die Marke SIXX PAXX® steht für eine herausragende Show aus Akrobatik,heißen Typen, Gesangseinlagen, überwältigenden Tanz-Choreographien undnatürlich unvergleichlichen SIXX PAXX® an durchtrainierten Männerkörpern!

Die SIXX PAXX® Male Revue Show erinnert, ohne eine Kopie oder Abbild zusein, von der Charakteristik stark an bekannte amerikanische Menstrip-Vorbilderbzw. an die Hollywood Film-Produktion "Magic Mike". Sie erbringt jedoch deneindrucksvollen Beweis, dass eine Strip-Show MADE IN GERMANY genausospektakulär und sogar noch aufregender sein kann, als Made in USA.Die Gruppe zählt bis zu 17 Member unterschiedlicher Nationalitäten undEntertainment-Qualitäten. Ihre letzten Tourneen, mit denen sie in denvergangenen beiden Jahren jeweils in mehr als über 100 Städten unterwegswaren, sind geprägt von Professionalität, Ästhetik, Charme und vor allem einerherausragend akrobatischen Show und erstklassigem Entertainment.