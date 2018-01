Ska-Legende »The Busters« am 24. Februar im Sudhaus

Aus einem musikalischen Freizeitprojekt in Wiesloch entstand 1988 mit der Ska-Band The Busters einer der Eckpfeiler dieses damals neuen Genres. Ausgezogen aus der Provinz, gingen die zwölf Musiker 1991 mit The Toasters auf ausgedehnte Club-Tournee durch die Vereinigten Staaten. 1995 spielten sie beim Montreux Jazz Festival mit und brachten ab 1996 auf Sony die beiden Alben »Stompede« und »Boost Best« heraus. Außerdem tourten sie 1998 mit den Ärzten, arbeiteten mit Farin Urlaub zusammen und waren 2003 Co-Headliner für Die Toten Hosen auf dem Taubertal-Festival. Da sich die Busters als ein offenes Projekt sehen, war die Band einer hohen Personal-Fluktuation ausgesetzt. Ihrem Sound half das, immer frisch und offen für Neuerungen zu bleiben. Jetzt feiern sie 30. Geburtstag und das 20. Album »Straight ahead«. Volle Kraft voraus! tmo

The Busters – »Straight Ahead«-Tour 2018

Sa. 24. Februar, 20 Uhr, Sudhaus Saal, Tübingen

www.sudhaus-tuebingen.de