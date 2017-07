Workshop für Erwachsene; bitte anmelden.

In der Stadt zeichnen und skizzieren, was wir sehen, spontan und ehrlich und mitten im Trubel urbaner Atmosphäre, unterstützt vom Künstler Albrecht Weckmann. Zur Inspiration sehen wir uns zuvor Arbeiten von Künstlern wie Ernst Ludwig Kirchner und Pierre Bonnard im Studiensaal an. Skizzenblock und Zeichenmaterial bitte mitbringen.

Treffpunkt Foyer Stirling-Bau Teilnahmegebühr 25 €