Skulpturen-Schau 2017

Zum 10-jährigen Jubiläum der Skulpturen.SCHAU! hat die Stadt eine besondere Bildhauerin gewinnen können. Malgorzata Chodakowska (1965 geboren in Lodz) stellt einige ihrer formvollendeten Plastiken aus.

Sie studierte Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in Warschau und Wien.Seit 1991 lebt und arbeitet sie in ihrem Atelier in Dresden.

Die Bildhauerin setzt sich mit voller Kraft mit dem Menschenbild sowie der großen Form auseinander. Dabei geht ihr sicheres Form- und Proportionsempfinden mit einer umfassenden Fähigkeit zur Sinnlichkeit einher, die den Mut und die Kraft zur Erotik besitzt.

Die Betrachter erleben einen sinnlichen Hochgenuss. Die Plastiken bestechen durch die Geschlossenheit der Formen sowie durch eine ästhetische Energie, die sich in der Klarheit der kompositorischen Ordnungen konzentriert.

Malgorzata Chodakowska hatte bereits viele Ausstellungen unter anderen in Deutschland, Japan, Österreich, Polen und Dänemark.10 Plastiken sind in der Stadt aufgestellt: auf dem Marktplatz, im Küchengarten am Stadtpark, vor dem Schloss, an der alten Stadtmauer und in der Tauber, unweit des Parkfläche am Heiligen Wöhr. Wegweiser führen zu den Plätzen.Im Sitzungssaal sind sehenswerte Fotografen mit den Plastiken vom Fotografen Lothar Sprenger zu den Öffnungszeiten des Rathauses ausgestellt. Der Eintritt ist frei.

Ausstellungsdauer bis 24. September 2017.