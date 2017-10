Sleep Party People (DK)

Zweieinhalb Jahre lang ist Sleep Party People, alias Brian Batz, mit seinem letzten Album durch ganz Europa und Asien getourt. Die zahllosen Live-Shows haben ihn inspiriert sich stärker auf einen organischen Klang zu konzentrieren und die Live Band bei den Studio-Aufnahmen einzubinden. Das Ergebnis ist sein neues Album “Lingering”, das im Juni 2017 bei Joyful Noise Recordings erschienen ist. Mit den 2010, 2012 und 2014 erschienen Vorgängeralben hat Sleep Party People eine weltweite Fangemeinde um sich versammelt. Die beiden Versionen seines Songs “I’m Not Human at All” wurden im Netz zusammen mehr als sechs Millionen Mal angehört. Live stehen fünf Musiker mit Sleep Party People auf der Bühne – immer in Kaninchen-Masken – gemeinsam verführen sie das Publikum mit leisen Klavierstücken ebenso wie krachenden, filmmusikartigen Instrumentalnummern.