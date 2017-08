× Erweitern Slime

SLIME ist eine aufreibende politische Punk-Band aus Hamburg. Sie zählt zu den stilprägendsten Gruppen der 1980er Jahre und bis heute zu den wichtigsten deutschen Punkbands überhaupt.

Ihre Anfänge finden SLIME in Hamburg mit kantiger, knallharter und provozierender Musik, begleitet von brutalen Bühnenperformances. Ihre wütenden Songs entwickeln sich schnell zu den Soundtracks für die Straße. Der 1980 erschienene und seit 2011 auf dem Index stehende Song „Wir wollen keine Bullenschweine“ gilt heute nur noch sehr bedingt als allgemeines Statement. Es ist aber zweifelsfrei ein authentischer und lebendiger Klassiker des deutschen Punks, der zehntausendfach auf Konzerten, Straßen oder in Stadien gegrölt wurde. In den Folgejahren entwickeln sich SLIME musikalisch und vor allem textlich weiter. Weg von den eingängigen Parolen im Stile der britischen Punkrockbewegung, hin zu mehr Einzigartigkeit mit komplexen, verschlüsselten Texten und ausgefeilten Songstrukturen. In ihren Songs spricht der Wille zur Veränderung. In den 1990ern probieren sich SLIME metallastiger und vielfältiger. 1994 bringt das Album „Schweineherbst“ einen riesen Erfolg. Mit kraftvollem Sound und intelligenten Texten reiht sich auf der Platte ein Hit an den nächsten, wie die Nieten an einem Gürtel. Der gleichnamige Song „Schweineherbst“ und „Deutschland muss sterben“ sind unvergessene und einflussreiche Streetpunk-Hymnen. Auch die heutigen Produktionen schmiegen sich nahtlos an die früheren Höhenflüge an. „Sich fügen heißt lügen“ ist ein Album mit lyrischer Finesse, Scharfsinnigkeit und Radikalität in seiner Aussage. Ein gereiftes Werk, das trotzdem nichts von der wütenden Energie der Anfangszeit vermissen lässt. SLIME ist eine geradezu historische Punkband mit einzigartiger politischer Ausdrucksstärke. Textliche Finesse rundet die rauen musikalischen Kanten gekonnt ab. Ob Streetpunk-Klassiker oder gereifte Scharfsinnigkeit, jedes Konzert ist ein lebendiges Feuerwerk der Emotionen.