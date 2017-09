Smile And Burn - Get Better Get Worse Tour 2018

Nach der erfolgreichen ersten Runde der Get Better Get Worse Tour Anfang 2017 starten Smile And Burn Anfang 2018 nochmal eine Zugabe.

Diese Band kriegt einfach nicht genug:

Nach dem Release des 4. Studioalbums „Get Better Get Worse“ und der gleichnamigen Tour im Frühjahr 2017, jeder Menge Festivalshows im Sommer, bei denen unter anderem auf dem Southside, Hurricane und Open Flair Festival ordentlich „durch den Tisch getreten wurde“, legen die Jungs von Smile And Burn im Februar 2018 direkt nochmal nach.

Auf der Zugabe der Get Better Get Worse Tour kommen 12 weitere Clubs in den Genuss der ungezügelten workout-artigen Liveshow ohne Absprache und Choreo, die jedes Publikum ab der ersten Sekunde mitreißt. 12 weitere Gelegenheiten also für Mosh Pits, Stagedives, das Beschimpfen der Konzertbesucher und ein paar gratis T-Shirts.

Smile And Burn werden ihrem Namen einmal mehr alle Ehre machen. Wer dem beiwohnen möchte, kann sich ab dem 15. September sein persönliches Ticket zum Glück unter www.chimperator-tickets.de/smileandburn sichern.

Das Konzert in Berlin - der Heimatstadt der Band - steht ganz unter dem Motto "Wir unterstützen Viva con Agua". Der komplette Erlös wird von der Band an Viva Con Agua gespendet