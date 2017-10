Snowtime #2: Ski-Movies - Berggipfel. Adrenalin

Die preisgekrönte Legs of Steel Crew präsentiert eine aufregende neue Dokumentation, die den Zuschauer mit einzigartigen Einblicken in scheinbar getrennte Welten fasziniert.

Geschwindigkeit, Sprünge, Millisekunden, Präzision, Höhen und Tiefen, Frustration und Erleichterung. Das sind die spannenden Zutaten für die Filmproduktion „Same difference“.Die preisgekrönte Legs of Steel Crew präsentiert eine aufregende neue Dokumentation, die den Zuschauer mit einzigartigen Einblicken in scheinbar getrennte Welten fasziniert. Die spannendsten Disziplinen des Skifahrens – endlich in einem Film vereint! Folgen Sie Alpinskistar Felix Neureuther durch eine harte Wettkampfsaison voller Höhen und Tiefen. Erleben Sie Fabian Lentsch und Sven Kueenle bei ihren Expeditionen in das Nervenzentrum des Freeridens, Alaska. Und verfolgen Sie die Freestyler um Paddy Graham bei ihrem Versuch, die Schwerkraft zu überwinden und den größten Kicker aller Zeiten zu stehen. Der Start, die Hänge und die Erfolgserlebnisse jeder Disziplin mögen sich unterscheiden – aber am Ende ist doch immer einfach nur Skifahren, oder? Neben „Same difference“ zeigen wir noch zwei Kurzfilme.Erleben Sie einen Abend voller Nervenkitzel.