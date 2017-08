So long, Leonard

In perfekter Harmonie lassen Simone von Racknitz, Schauspielerin und Sängerin, bekannt aus SWR 1 Pop und Poesie und Gerhard Knoppek, Multimusikinstrumentalist und Designer, die Erinnerungen und Nähe an Leonard Cohen wieder aufblühen. Dieser Samstag wird eingebettet in Leonard Cohens Welt voller Gefühle, Ironie, Traurigkeit und Hoffnung.