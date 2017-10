So long Leonard - A Tribute Concert

Ein Abend mit Leonard Cohen,

musikalisch interpretiert von dem konzerterprobten Duo Gerhard Knoppek und Simone von Racknitz.

In perfekter Harmonie lassen beide die Erinnerungen und Nähe an Leonard Cohen wieder aufblühen. Seine schönsten Lieder, seine nachhaltigsten Gedanken, seine Liebeslyrik: Handgemacht pure Musik und liebevolle Stimmen, die an einem späten Dezemberwochenende das Publikum wärmen wird. Dieser Samstag wird eingebettet in Leonard Cohens Welt voller Gefühle, Ironie, Traurigkeit und Hoffnung.

Simone von Racknitz, Schauspielerin und Sängerin, bekannt aus SWR 1 Pop und Poesie

und Gerhard Knoppek, Multimusikinstrumentalist und Designer, seit Jahren rund um Heilbronn konzertant aktiv, treffen sich zu dem aktuellen Gedenken, um Leonard Cohens Melancholie musikalisch zu greifen und dem Publikum zurückzugeben.

Die Kleinkunstbühne im Kaffeehaus Hagen Heilbronn bietet das ideale Ambiente für das privat anmutende Konzert. Ein vielversprechender Abend.