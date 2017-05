So nah und doch so verschieden

In den Jahren 1520 bis 1534 waren beide Städte unter österreichischer Verwaltung und mussten Ihre Neigung zum neuen Glauben nach kurzem aufflackern wieder verheimlichen. In Rottenburg haben beide Stadtpfarrer zunächst die neue Lehre gepredigt, wurden von der Regierung verbannt oder dem alten Glauben zurückgeführt. Ähnlich war es in Tübingen: um die neue Predigt zu hören, ging man in großer Zahl nach Reutlingen. Dann spaltete sich der Geschichtsverlauf: Ab 1534 konnten die Tübinger, dank Herzog Ulrich kampflos der neuen Religion beitreten, die Minderheit des alten Glaubens mussten wegziehen - nicht selten nach Rottenburg. In Rottenburg war es umgekehrt, wer der neuen Religion zugetan war, musste gehen oder diese heimlich praktizieren. Manfred Bayer und Ekkehard Kaupp zeigen Ihnen auf, wie zu Beginn der Reformation die Ausgangslage hier in Rottenburg und im benachbarten Tübingen war und wie es sich auseinander entwickelt hat.