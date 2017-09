Ist das noch Jazz? Definitiv! Allerdings mit einer satten Portion Funk, Soul und Pop. Die Mischung macht’s: Die Musik der 7-köpfigen Band bewegt sich zwischen Dizzy Gillespie und Stevie Wonder, John Coltrane und Jimi Hendrix, Paul Desmond und Jamiroquai.

Wer spielt denn so was? Die Rhythmusgruppe, bestehend aus Harald Singer-Trauzettel (Piano), Siegfried Jeschke (Bass), Ursula Eicker (Gitarre) und Rolf Speer (Schlagzeug), sorgt für den soliden, groovigen Sound der Band. Alfred Helble an der Trompete und Simone Ganß am Saxofon ergänzen die Band im Bläsersatz mit satten Backgrounds, starken Kicks und auch als Lead-Instrumente in der Melodie.

Die Stimme von Jackie Bredie gibt dem Sound von SoWhat den entscheidenden Kick. Stark und soulig, sanft und rockig – eine Breitspektrum-Stimme, die es in sich hat.