Söhne Mannheims und Xavier Naidoo

RTL Charity Konzert Xavier Naidoo

Herzensangelegenheit: Am 04. November 2017 findet in der SAP Arena das 4. RTL-Charity-Konzert „Gemeinsam für unsere Kinder“ mit den Söhnen Mannheims und Xavier Naidoo statt. Unterstützt werden sie von Cassandra Steen und Laith Al-Deen.

Vor sechs Jahren entstand eine Idee: Xavier Naidoo, lübMEDIA, die SAP Arena und der RTL Spendenmarathon planten ein gemeinsames Projekt für die Metropolregion Rhein-Neckar. Durch die Unterstützung der Dietmar Hopp Stiftung, weiterer Partner und Tausender Fans konnte das Projekt mit dem Ausverkauf des 1. Charity-Konzerts („Gemeinsam für unsere Kinder“) erfolgreich gestartet werden.

Mit den beiden Folgekonzerten 2012 und 2015 wurde zusätzliche Aufmerksamkeit für das Projekt generiert und insgesamt eine stolze Spendensumme erreicht. Die Mannheimer Allianz für Kinder hat bis heute 4.082.676 € für Kinder in Not in der Rhein-Neckar-Metropolregion sammeln können.

Für Xavier und alle Beteiligten ist dieses Projekt zur Herzensangelegenheit geworden. Und so wurden auch für 2017 wieder die Kräfte gebündelt, um das 4. RTL-Charity-Konzert mit den Söhnen Mannheims und Xavier Naidoo am 04. November 2017 in der SAP Arena in Mannheim zu veranstalten. Mit dem Ziel, das RTL Kinderhaus Aufwind in Mannheim für weitere drei Jahre zu sichern und zusätzlich ein weiteres regionales Kinderprojekt auf Vorschlag und mit Hilfe der Dietmar Hopp Stiftung zu fördern.

„Meinen Erfolg habe ich auch Mannheim zu verdanken, ich empfinde es daher als Pflicht dieser Region etwas Persönliches von mir zurückzugeben. Deshalb helfe ich auf meine Art durch die Musik. Ich freue mich sehr auf die vierte Auflage unseres Charity-Konzerts. Wir wollen den Fans wieder ein wunderbares Konzert bieten und damit vor allem viel Geld für benachteiligte und bedürftige Kinder in unserer Region sammeln“, sagt Initiator Xavier Naidoo. Für SAP Arena Chef Daniel Hopp ist dieser Event nach wie vor ein absolutes Highlight. „Wir freuen uns sehr, dass nun schon das 4. Charity-Konzert mit Xavier und den Söhnen Mannheims bei uns stattfindet. Es ist ein Festival der Freude und des Helfens – wir sind da sehr gerne ein Teil davon.“

Meike Leupold, Referentin für Soziales und Bildung bei der Dietmar Hopp Stiftung, freut sich auf die Neuauflage: „Mit dieser starken Allianz in der Metropolregion Rhein-Neckar bringen wir auch im Jahr 2017 wieder Kinderaugen zum Leuchten!“ Veranstalter Alexander Lübenoff (lübMEDIA) sagt: „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man mit einem Projekt wie diesem aufgrund der eigenen Möglichkeiten und eines wunderbaren Netzwerkes über Jahre nachhaltig helfen kann.“

Die Organisation „RTL – Wir helfen Kindern“ ist ebenfalls von Beginn an dabei. „Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn sich solche Künstler wie Xavier Naidoo und die Söhne Mannheims über Jahre mit großer Leidenschaft und großem Engagement für notleidende Kinder einsetzen. Ich freue mich schon jetzt auf einen sicherlich wieder wunderbaren Abend“, sagt Wolfram Kons, Leiter Charity bei RTL.