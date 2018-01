Sofia Talvik & Band

Von der Insel Orust, vor der Westküste Schwedens gelegen, ist Sofia Talvik mit der Gitarre hinausgezogen in die Welt. Ausgestattet von der Natur mit einer klaren, so reinen Stimme, dass der Gesang die Ohren verzaubert. Sofia lässt viele wunderbare außergewöhnlich emotionale Songs entstehen. Sie berührt, wie kaum eine andere Folksängerin die Herzen ihrer Zuhörer so intensiv, dass oft Tränen vor Glück fließen. Sofia Talvik ist eine Sängerin und Songwriterin, die ihre modalen Akkordwechsel, ihre angenehm lässige Komposition und einen einzigartigen, sehr zarten Gesang im Sinne des 70er Jahre Folks zu kombinieren weiß. Hört man genauer hin, werden Erinnerungen an die Musik von Joni Mitchell, Ni...ck Drake, Belle & Sebastian sowie Aimee Mann geweckt. Sofia Talvik tourte für 16 Monate und mehr als 250 Konzerte durch die USA. Nach ihrer Rückkehr zog sie nach Berlin und macht es sich seitdem zur Aufgabe, ihre Musik in jeder Ecke von Deutschland bekannt zu machen. Ihr Live-Album "Drivin’ & Dreaming LIVE" beinhaltet Aufnahmen von ihrer USA Tour. Das aktuelle Album “Big Sky Country”, das ein Cover vom Titel „Starwalker“ der berühmten kanadischen Singer/Songwriterin „Buffy Sainte-Marie“ enthält, wurde beim britischen “Telegraph” zum viertbesten Americana Album des Jahres gewählt.