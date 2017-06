Soirée der Bewegung "Geschichten aus dem MittelAlter"

Mit "Geschichten aus dem MittelAlter" durch die bunte Welt des Turnens. Geboten werden fetzige Tänze, atemberaubende Akrobatik, fließende Gymnastik und Turnen in Perfektion am Boden. Vereins- und Schulgruppen präsentieren die Vielfalt des Turnens. Jede Gruppe interpretiert das diesjährige Motto auf ihre ganz individuelle Weise und mehr als 300 Mitwirkende begeistern die Zuschauer mit einem abwechslungsreichen Programm. Wer die Soirée der Bewegung nicht kennt, hat was verpasst.