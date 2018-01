Sojkas Welt geht langsam den Bach runter, das Geld wird immer knapper und ihr geliebter Oboljaninow kommt aus der Drogensucht nicht mehr raus.

Der Chinese Engelchen ist eigentlich ein Drogendealer. Der reiche Boris Gans betrügt seine Frau mit Alla Wadimowna, die ihn in Wirklichkeit nur ausnutzt um an ein Visum für Parisranzukommen. Verführerisch lockt die Scheinwelt in Sojkas Wohnung, in der die Musterwerkstatt für Berufskleidung nachts zu einem Animierlokal wird.

Auf Russisch