“somethin’ special” will die Seele berühren. Mit diesem Feeling geben „somethin‘ special” ihre Leidenschaft für schöne Lieder, handgespielt mit mehrstimmigem Gesang, an ihr Publikum weiter.

Ohne Grenzen und voller Begeisterung interpretieren die 4 Musiker Stücke aus mehreren Genres. Ihre Auswahl von bekannten und selten gespielten Songs bietet ein abwechslungsreiches Programm. Elemente aus Americana, Blues, Rock, Pop und Reggae vermischen sich - ein Wechselbad voller Freude, Herzschmerz, Lachen und Liebe.

Mit der amerikanischen Sängerin Nina Bullock als Frontfrau, Gitarrist Jörg Lutz, Bassist Jochen Zunker und Schlagzeugerin Melanie Albrecht, kann man bei “somethin’ special” die Authentizität der Musik genießen und miterleben.

Jörg Lutz: Ist nicht ganz unschuldig daran, dass Nina Bullock vom Nordatlantik Richtung Neckar zog. Der "Music Maniac", der seit seiner Jugend in wechselnden Formationen auf der Bühne steht, ist mittlerweile ihr Ehemann. Für ihn ist "somethin‘ special" die schönste Spielwiese für seine Gitarre und Mandoline

Joe Fieber: Er ist der Mann am Bass, der Architekt des Klangs von “somethin‘ special”. Seine Basslines geben den Stücken ihren unverwechselbaren Groove. Die zweite große Stärke des "Tief-Töners": Seine Ideen sind das I-'Tüpfelchen vieler Arrangements.

Melanie Albrecht: Schon als junges Mädchen hat sie die Stöcke in die Hand genommen und seither nicht mehr weggelegt. Die Schlagzeugerin aus Schönaich ist von vielen Musikstilen beeinflusst. Rhythmus und Energie bilden bei ihr eine Einheit, so lässt sich leicht von ihrer Begeisterung anstecken. Eine Eigenschaft von der ihrer Schüler in der Musikschule bestimmt profitieren.