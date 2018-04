Somewhere at the Beginning

Ein bildgewaltiger Monolog aus Text, Bewegung und Videokunst ist diese Reise von Germaine Acogny durch ihre eigene Familiengeschichte. Über zwei Generationen blickt die Grande Dame des Afrikanischen Tanzes zurück: die Großmutter Aloopho war eine Yoruba-Priesterin, der Vater Togoun Servais Acogny angepasst an die Normen der Europäer. Wie beiläufig streut sie in ihren sehr persönlichen Bericht bittersüße Gedanken ein über Identität, Kolonialismus, Authentizität und jene besondere Ambivalenz von Menschen mit vielfältigen oder verzweigten Wurzeln. Im Alter von über 70 ist ihre Präsenz und Bühnenpersönlichkeit von ungebrochener Stärke und beeindruckender Wahrhaftigkeit.Der deutsch-französische Regisseur Mikaël Serre verbindet die persönlichen Texte – die mythischen Erzählungen der Großmutter und die Memoiren des Vaters – mit dem antiken Drama der Medea und schlägt am Ende einen Bogen in die Politik der Gegenwart, der sich in den intensiven Videobildern von Sébastien Dupouey widerspiegelt.

In französischer Sprache mit deutschen Übertiteln 19:10 Uhr Kurzeinführung im FoyerIm Anschluss an die Vorstellung findet ein Gespräch mit Germaine Acogny und Mikaël Serre statt.