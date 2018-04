"Sommer im Hof" mit Karlheinz Gabor

Die Stadtbibliothek Ditzingen geht wieder auf eine literarische Sommerreise.

An drei Sommerabenden, jeweils Mittwoch 20. Juni, 27. Juni und 4. Juli 2018, liest Karlheinz Gabor im Lesehof der Stadtbibliothek den gesamten Roman „Der Pfau“ von Isabel Bogdan (©2016, Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Köln) in Fortsetzung. Das Bibliotheksteam sorgt dabei für kühle Getränke und mehr.

In dem Roman meldet sich eine Gruppe Banker zum Teambuilding in dem herrschaftlichen Anwesen des schottischen Lords McIntosh an. Der Lord muss sich überlegen, was er mit dem aggressiven Pfau macht, der sich unter seinen Tieren befindet. Seine Lösung führt zu Verwicklungen, auch unter den Bankern.

Die Lesungen beginnen jeweils um 19:30 Uhr im Lesehof der Stadtbibliothek Ditzingen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Stadtbibliothek statt.