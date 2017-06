Stuttgart, 29.5.2017 Seit über 25 Jahren öffnet das ZÜBLIN-Haus die

Türen für Kultur und bietet mit der schönen Glashalle eine tolle Atmosphäre mit südländischem Flair. Nach der zweijährigen Umbaupause präsentiert die beliebte Kulturreihe „Sommer im ZÜBLIN-Haus“ nun vom 30. Juni bis 28. Juli wieder ein abwechslungsreiches Programm: Mozarts Zauberflöte als große Chor- und Orchesteraufführung mit dem Akademischen Chor und Orchester der Universität Stuttgart, einen Sommerlichen Ballettabend der Akademie des Tanzes, die Bremer Stadtmusikanten als Figurentheater, die FÜENF mit ihrem neuen Programm „5 Engel für Charlie“, die vier Virtuosinnen „LA FINESSE“ mit ihren unverwechselbaren Arrangements, die Verleihung des neuen ZÜBLIN-Kulturpreis 2017 und zum Abschluss eine Kubanische Nacht mit Tanz und Cocktails um Auftakt wird Wolfgang Amadeus Mozarts letztes Bühnenwerk, „Die Zauberflöte“, ab Freitag, den 30. Juni vom Akademischen Chor und Orchester der Universität Stuttgart unter der Leitung von Veronika Stoertzenbach sechs Mal auf die Opernbühne gebracht. Die 15 zauberhaften Figuren der „Zauberflöte“ werden dargestellt von jungen Gesangstudierenden der Musikhochschule Stuttgart. Die Inszenierung von Bernd Schmitt (Regie) und Annette Wolf (Bühnenbild und Ausstattung) spielt mit der außergewöhnlichen, lichtdurchfluteten Atmosphäre der Glashalle. In einem neuen Programm aus Klassik und Moderne, einer Vielfalt an unterschiedlichen Stilen und choreografischen Handschriften, reflektieren die Studierenden der Akademie des Tanzes Mannheim beim Sommerlichen Ballettabend am 15. Juli die aktuelle ästhetische Entwicklung im Tanz. Ein schillernder Strauß voll Emotionen, Dramatik, Witz und brillantem technischen Vermögen. Beim Familienkonzert am 16. Juli gastiert um 11 Uhr das Figurentheater Lille Kartofler. Matthias Kuchta hat das bekannte Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ der Brüder Grimm 2015 neu inszeniert. Bei seinem offenen Puppenspiel mit weichen, fast lebensgroßen Textilfiguren- werden die Puppen auf dem Fußboden vor und manchmal zwischen den Kindern geführt. Der Spieler bleibt sichtbar, wird aber bald von den Kindern vergessen und blättert dabei ein großes, lebendiges und anfassbares Bilderbuch auf. Die Vokalspötter FÜENF landen am 21. Juli um 20 Uhr mit ihrer neuen Show „5 Engel für Charlie“ im ZÜBLIN-Haus. Justice, Pelvis, Memphis, Little Joe und Dottore Basso grooven sich durch neue Ohrwürmer und legendäre Trash-Medleys. Grenzenlos wortwitzig und mit böser Satire singen sie mit kompromissloser Bühnenpower den Nonsens zurück auf die Welt. Erstmals wird am 22. Juli um 20 Uhr der ZÜBLIN-Kulturpreis an ambitionierte Ensembles aus Baden-Württemberg verliehen. Im ersten Jahr konnten sich singende Ensembles bewerben, von Chören bis hin zu A-cappella-Gruppen, von Klassik über Jazz und Weltmusik bis Pop. Eine siebenköpfige Jury hat im Vorfeld drei Ensembles ausgewählt. Der Pop-Rock-Chor „Beauties and the Beats“ aus Neckarsulm, das klassische A-cappella-Sextett „Ensemble Encore“ aus Stuttgart und die A-cappella-Band „Unduzo“ aus Freiburg singen um ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 9.000 Euro. Jedes Ensemble präsentiert sich insgesamt rund 30 Minuten. Das Publikum vergibt per Stimmabgabe die Platzierungen. Kooperationspartner sind der Schwäbische Chorverband e.V. und der Badische Chorverband 1862 e.V. Als Schirmherrin engagiert sich Gerlinde Kretschmann, Ehefrau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, die selbst seit vielen Jahren begeisterte Chorsängerin ist. LA FINESSE-Konzerte sind spektakuläre Bühnenerlebnisse mit einzigartigem Streichquartettsound und modernen Arrangements. Mit Charme, Können und Witz ziehen die vier FINESSEN am 23. Juli um 20 Uhr ihr Publikum in den Bann. Mutig und facettenreich setzen sie das musikalische Erbe großer Klassik-Komponisten in einen neuen Kontext und schlagen epochenübergreifend die Brücke bis hin zu Titelmelodien aus Kino und TV. Zum Abschluss der Kulturreihe und zur Einstimmung in den Sommerurlaub präsentiert ZÜBLIN am 28. Juli um 20 Uhr eine kubanische Nacht mit Tocame Son, Tanz und Cocktails. Der Bandgründer, Komponist und Arrangeur Branko Arnsek vermittelt mit seiner Band kubanische Lebensfreude und Sinnlichkeit im Stil der legendären Gruppe Septeto Santiaguero. In der Besetzung mit kubanischer Tres-Gitarre, Piano, Congas, Bass, Trompete und Gesang begeistern sie mit traditionellem Son und moderner Salsa, mit authentischer, karibischer Funky Musik sowie mit Einflüssen aus Jazz und Rock. Zum Standard-Repertoire gehören die Guajira Guantanamera und der bekannte Son de la loma. Mit dabei sein werden zudem zwei Tänzerinnen. Wer will, tanzt mit oder trinkt dazu einen Cocktail bei dieser ersten kubanischen Nacht im ZÜBLIN-Haus. Seit 1989 öffnet das ZÜBLIN-Haus in den Sommermonaten seine glasüberdachte Halle für die Veranstaltungsreihe „Sommer im ZÜBLIN-Haus“. Das große Potenzial, das der lichtdurchflutete Raum für kulturelle Veranstaltungen bietet, wurde im Rahmen der feierlichen Eröffnung des ZÜBLIN-Hauses 1985 entdeckt. Seither hat ZÜBLIN das Konzept, besonders jungen Nachwuchskünstlerinnen und künstlern eine Bühne zu bieten, kontinuierlich weiterentwickelt. In bunter Folge wurde das Haus in den zurückliegenden Jahren Kunstschaffenden, Musikerinnen und Musikern, Chören, den umliegenden Gemeinden oder für Schul- und Universitätsaufführungen zur Verfügung gestellt.