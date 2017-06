Sommer in der Stadt 2017

× Erweitern Sommer in der Stadt

Mit einem sehr anregenden Programm eröffnen wir das Jubiläumsjahr in guter Tradition als Gast der VR-Bank. Mit wechselnden Beiträgen wird uns das Musikschulensemble Percussion sounds unterhalten. Das Projekt unter der Leitung von Bernd Brunk feiert in diesem Jahr selbst sein 15-jähriges Jubiläum. Das Duo Tobias Knecht (Gitarre) und Christian Bolz (Saxophon und Gitarre), ebenfalls alte Bekannte des Ellwanger Kultursommers, stellen Ihre neue CD vor. Und natürlich werden alle Musiker am Ende gemeinsam auftreten. Zugesagt haben auch noch einige special guests für die Session am Ende. Mehr wird noch nicht verraten.