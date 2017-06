Sommer -Punkrock- Party

Sie waren Punk, bevor der so hieß: Die 1974 in London gegründete legendäre Proto-Punk-Kapelle (zu deren Mitgliedern anfangs neben dem namensgebenden Frontmann auch CAPTAIN SENSIBLE von THE DAMNED und CHRISSIE HYNDE, die später THE PRETENDERS gründen sollte, gehörten) stellt ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Pub Rock der frühen 1970er Jahre und der ersten Punk-Rock-Welle später in diesem Jahrzehnt dar. Ihre Songs waren schneller und gitarrenlastiger als die anderer Bands dieser Zeit, der Gesang unmelodisch und aggressiv, die Texte anzüglich und beinhalteten Publikumsbeschimpfungen – jugendliche Querulanten, „die eigenartig aussahen, wahnsinnig klangen und in ihrer totalen Ungreifbarkeit und Antikommerzialität wie geschaffen waren für die aufkommende Punk-Bewegung“. Es folgten Auftritte im damals neu eröffneten Club „Roxy“ (dokumentiert auf dem Sampler „The Roxy London WC2“, auf dem sie neben den BUZZCOCKS, ADVERTS, X-RAY SPEX und WIRE vertreten sind), bevor sie von Chiswick Records gesignt wurden, was sie zu Labelmates von MOTÖRHEAD machte und wo 1978 ihr Debüt „Cycledelic“ erschien, das als eines der 50 besten Punk-Alben aller Zeiten gilt. Nach jahrzehntelanger Pause ist die Truppe nun wieder mit drei Originalmitgliedern aktiv, veröffentlichte letztes Jahr die neue Platte „It’s A Real Cool Baby“ auf Damaged Goods, die grundehrlichen Punk Rock der alten Schule mit Charme und Witz bietet und auf erstaunliche Weise ziemlich exakt da anschließt, wo vor über 40 Jahren begonnen wurde – und nun ist die Band zum allerersten Mal seit 1978 (!) auch wieder live in Deutschland zu erleben und wird dabei eines von nur zwei exklusiven Konzerten tatsächlich hier bei uns in Stuttgart geben!