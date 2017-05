Sommerausstellung 2017

Tritt die Kirche heute als Bewahrerin von alten Werten und Riten auf, so lässt das vergessen, wie oft sie selbst Wandel und Umbrüche durchlaufen hat. Angefangen von der Zerstreuung der ersten Gemeinden in Jerusalem bis zur Reformation, die manchem steinernen Apostel die Nasenspitze gekostet hat. Das geistliche Toben macht sakrale Räume für einen Holzbildhauer hoch spannend. Wie sehen Kirchenbänke nach dem Bildersturm aus? Wie entstehen Splittergruppen und wo hängt der Verbandskasten? Diesen Fragen geht Thomas Putze in seiner außerordentlichen Skulpturenperformance nach und wir dürfen ihm andächtig folgen.

Thomas Putze, 1968 in Augsburg geboren, studierte nach einer Lehre als Landschaftsgärtner und einem Auslandsaufenthalt Theologie in Wuppertal. Daran schloss sich 1997 ein Studium der Malerei an der FKS in Stuttgart. Von 1998 bis 2003 studierte Putze Bildhauerei bei Werner Pokorny und Micha Ullman an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Verschiedene Preise und das Landesgraduiertenstipendium vervollständigen seine Vita.

Thomas Putze ist freiberuflicher Bildhauer und Dozent an der Freien Kunstakademie Nürtingen

Eröffnung: Sonntag, 25. Juni 2017, 11 Uhr Täglich von 10-18 Uhr geöffnet.