Das sechste Herrenberger Straßenmusikfestival findet am Freitag, 7. Juli, ab 16 Uhr im Rahmen des Kulturfestivals Sommerfarben statt. Musikerinnen und Musiker aus Deutschland und dem Ausland kommen hierfür nach Herrenberg.

Über 20 Straßenmusikerinnen und -musiker spielen an verschiedenen Orten in der Herrenberger Altstadt lateinamerikanische und spanische Musik, Folk, Percussion-Musik, Pop, Rock und vieles mehr. Die Künstler sind an folgenden Orten anzutreffen: am Nufringer Tor, in der Spitalkirche, am Adlerplatz, am Place de Tarare, im Unteren Graben, am Bronntor, in der Bronngasse, am Marktplatz, in der Stuttgarter Straße sowie an der Piazza Fidenza. Gegen 21 Uhr treten ausgewählte Straßenmusikerinnen und -musiker beim großen Finale auf der Marktplatzbühne auf. Zum Festival gibt es einen Lageplan mit den Spielorten und Auftrittszeiten. Der Eintritt ist kostenfrei. Das Straßenmusikfestival findet bei jedem Wetter statt.

Weitere Sommerfarben-Veranstaltungen

Die Herrenberger Sommerfarben finden vom 30. Juni bis 16. Juli statt. Einige Veranstaltungen des Kulturfestivals sind kostenfrei, darunter der Kunsthandwerkermarkt, die Straßengalerie und der Musikschultag. Für alle weiteren Veranstaltungen sind bereits Tickets erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter: www.sommerfarben.de.