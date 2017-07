Sommerferienprogramm des Allgäu Skyline Parks

× Erweitern Foto: Allgäu Skyline Park Show

Die Sommerferien 2017 werden bunt im Allgäu Skyline Park. Stunt, Magie, Comedy - Das ultimative Sommerferienprogramm hat für alle Geschmäcker etwas mit dabei. Zwischen dem 29. Juli und dem 27. August lädt der beliebte Freizeitpark täglich zu verschiedenen Shows und Events ein. Hier eine Übersicht:

Samstag, 29. Juli bis Sonntag, 6. August:

Die Kompanie Abgefahren gastiert im Allgäu Skyline Park. Zu bestaunen gibt es, zweimal täglich Luftartistik am freien Gestell mit Vertikaltüchern. Erleben Sie eine phantastische Show aus Akrobatik und Körperbeherrschung im Einklang mit der Musik. Doch damit nicht genug: Im Anschluss an die Shows haben alle Kinder und Erwachsene die Möglichkeit sich in einem Schnupperkurs selbst an den Tüchern zu versuchen. Zur Seite stehen professionelle Trainer, die dabei helfen ein Gefühl für das »Schweben« mit einfachen Figuren zu vermitteln.

Die täglichen Spielzeiten entnehmen Sie unserer Homepage

Montag, 7 August bis Sonntag, 20. August:

Spektakulär, einzigartig, atemberaubend. Die Geschwister Weisheit, Gotha bieten die beste Hochseil-Show Deutschlands und wurden auch international bereits mehrfach ausgezeichnet. Nun zeigen Sie Ihre adrenalingeladenen Shows in schwindelerregender Höhe im Allgäu Skyline Park. Freuen Sie sich auf drei verschiedene Shows am Tag, jede auf ihre Art besonders und einmalig.

Hochseilshow : Internationale Spitzenartistik, die bereits beim 35. Zirkusfestival in Monte Carlo ausgezeichnet wurde. Dreizehn Artisten aus drei Generationen zeigen Hochseilartistik mit Fahrrädern, Einrädern und Pyramiden.

: Internationale Spitzenartistik, die bereits beim 35. Zirkusfestival in Monte Carlo ausgezeichnet wurde. Dreizehn Artisten aus drei Generationen zeigen Hochseilartistik mit Fahrrädern, Einrädern und Pyramiden. Hochmast- und Motorradsensationsshow: Faszinierende Action am höchsten mobilen Artistenmast der Gegenwart in 62m Höhe mit Trompetensolo, Handstand, lebender Fahne und Motorradshow. Als Weltneuheit bieten die Geschwister Weisheit das Programm direkt über den Köpfen des Publikums. Mehr Spektakel geht nicht.

Faszinierende Action am höchsten mobilen Artistenmast der Gegenwart in 62m Höhe mit Trompetensolo, Handstand, lebender Fahne und Motorradshow. Als Weltneuheit bieten die Geschwister Weisheit das Programm direkt über den Köpfen des Publikums. Mehr Spektakel geht nicht. Historisches Programm »Anno Dazuma«: Auf einem 4m hohen Seil werden die Anfänge der Artistenfamilie Weisheit um 1900 nachgestellt. Das Publikum begibt sich auf eine bezaubernde und amüsante Zeitreise mit Eierkuchen backen auf dem Seil, Drehorgelmusik und Veloziped, dem ursprünglichen Fahrrad.

Montag, 21. August bis Sonntag, 27. August:

Das Comedy-Duo die Buschs präsentiert moderne Musikcomedy, Comedymagie, Slapstick und Parodien. Die Buschs sind Vater und Sohn, und ein zauberhaftes und komisches Team auf der Bühne. In Ihrer mehrfach ausgezeichneten Show lernt ein Föhn das Fliegen, schneit es auf der Bühne und rockt ein Symphonieorchester. Frisch und mit Witz für die ganze Familie.

Öffnungszeiten Saison 2017

01. April bis 5. November 2017 von 09.00 bis 18.00 Uhr (bitte Ruhetage beachten)