Sommerfest der Schlepperfreunde

Guldis Bauhof, Widmannstal. Die Schlepperfreunde Neckargartach laden zu ihrem Sommerfest in Guldis Bauhof ein. Das Fest beginnt am Samstag ab 16 Uhr. Ab 18 Uhr wird mit Live-Musik für gute Stimmung gesorgt. Am Sonntag beginnt das Fest ab 11 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen bestens gesorgt. Als besonderes Highlight stellen die Schlepperfreunde ihre schön restaurierten Oldtimer-Traktoren aus.