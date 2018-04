× Erweitern FSV Hollenbach Sommerfest FSV Hollenbach Sommerfest

Das traditionelle, alle zwei Jahre stattfindende Hollenbacher Sommerfest steht wieder vor der Tür! In diesem Jahr findet das Open-Air von Mittwoch, 30. Mai bis Freitag, 1. Juni 2018, erneut am Sportgelände des FSV Hollenbach statt.

Mit Mallorca-Star Stefan Stürmer („Scheiß auf Schickimicki“ und „Malle, wir sind wieder da“) startet der FSV Hollenbach am Mittwoch mit einer großen Malle-Party in das diesjährige Sommer-Open-Air. Der Donnerstag beginnt ab 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück, danach dreht sich auch in diesem Jahr alles um das runde Leder. Ab 15 Uhr findet ein Elfmeter-Turnier für Jedermann statt, bei dem attraktive Preise winken. Anmeldungen werden über karsten.spruegel@jako.de bis zum 21.05.2018 entgegengenommen. Abgerundet wird das Sommerfest am Freitagabend mit der Party-Band Lost Eden – Girlspower Hoch 3! Einlass am Mittwoch und Freitag jeweils am 20 Uhr.

Der FSV freut sich auf Euren Besuch!