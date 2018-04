Sommerfest im Treff am See

am Samstag, 9. Juni, 14.45 bis 18.00 Uhr, drinnen und draußen.

Begrüßung durch Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz

Ausstellung „Glänzende Aussichten“ von Misereor im Foyer & weitere Angebote auf allen Ebenen

- gemeinsam mit Kooperationspartnern, Hauptamtlichen und freiwillig Engagierten im Treff am See -

Prima Klima ist, wenn das Miteinander und die Luft zum Atmen gleichermaßen gut sind.

Wir wollen an diesem Tag im Treff am See für beides sorgen. Es gibt jede Menge Angebote von Ausstellung über Windräderbasteln bis Seniorentanz, sowie einen Beitrag mit OB Dr. Stefan Belz.

Sie sind herzlich eingeladen zum Mitmachen oder Zuschauen!