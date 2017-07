Sommerfest im Wildpark

Sommerfest des Wildparks – Rund ums Erdhaus und die Waldhütte Samstag, 09. September, von 10.00 bis 19.00 Uhr + Sonntag, 10. September, von 10.00 bis 17.00 Uhr [Leder-Punzieren-B5] Für alle, die zum Ende der Ferien noch etwas erleben wollen, bietet der Wildpark zum 5. Mal Spiel, Spaß und auch ein bisschen Nervenkitzel für Kinder und Erwachsene. Bogenschießen Axtwerfen mit der doppelschneidigen Wurfaxt Klettern an der Himmelsleiter Baumklettern bis auf 20 Meter Höhe Flying Fox – Seilrutsche für Kinder Riesenschaukel Wettsägen mit der Hobelzahnsäge Kräuterbrot backen mit dem Waldkindergarten Basteln für Kinder mit dem WiPaKi-Team ... und noch vieles mehr! Die Spendenbeiträge für die verschiedenen Aktionen gehen wie jedes Jahr an die Kinderkrebsstation Regenbogen Würzburg e.V. Das Sommerfest kann kostenlos und unabhängig vom Wildpark besucht werden! Es fährt ein Shuttlebus vor dem Eingang des Wildparks zum Erdhaus oder Sie folgen dem beschilderten Fußweg ca. 1,5 km um den Park herum. Tipp für alle Radfahrer: Mit dem Fahrrad kann man direkt vor das Veranstaltungsgelände fahren! Auch die Besucher des Wildparks haben die Möglichkeit, zum Sommerfest zu gelangen. Einfach vor den Wölfen zur Waldhütte abbiegen und bis spätestens 17.00 Uhr wieder zurück in den Park (dann wird das Tor geschlossen). Gegen den Durst gibt es alkoholfreie Getränke und Herbsthäuser Bier vom Fass. Und für alle, die hungrig sind, dreierlei Sorten Bratwurst vom Grill, Schweinehals und Schafskäse vom Barbecue-Smoker.